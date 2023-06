Corbyn e McCluskey, registi della sinistra radicale inglese, lanciano la giustizia poetica

Poesia para todos! Se le élites perfide vi tengono nascosti Shakespeare e Emily Dickinson, non vi preoccupate, ci pensano i compagni Jeremy Corbyn e Len McCluskey a ristabilire un po’ di giustizia poetica. Dopo “il più grande successo elettorale del socialismo nella storia britannica recente”, secondo il comunicato della OR Books, editore indipendente, di stanza a New York, che ha in catalogo, fresco fresco di stampa, “Strumentalizzare l’antisemitismo – Come la lobby israeliana ha fatto cadere Jeremy Corbyn” – l’ex leader laburista e il sindacalista puntano al più grande successo editoriale del socialismo britannico. E che nessuno si offenda per quel titolo, “Poetry for the many”, “Poesia per la moltitudine”, per le masse, per la gente, per chi è stato ingiustamente escluso dalla poesia fino ad ora, non si è mai sognato di aprire un libro e zac, grazie a Jezza tutt’a un tratto Ted Hughes diventa pop e William Blake scorrevole come Franco Arminio: viene da Percy Bysshe Shelley e dalla sua “Maschera dell’anarchia” – “Ye are many - they are few” – appassionato poema rivoluzionario scritto dopo il massacro di Peterloo in cui l’autore esorta gli inglesi a levarsi “come leoni dopo il torpore”.

