Il Labour chiude tutti i conti con Corbyn: "L'antisemitismo è un male"

Il leader Keir Starmer ha detto che il suo predecessore alla guida del partito britannico non verrà ricandidato. Le cause sono le stesse che gli erano costate l'allontanamento nel 2020

Gli antisemiti possono girare i tacchi, il Labour non è per loro, neanche se il partito l’hanno guidato per cinque anni come Jeremy Corbyn. Keir Starmer, leader dalle posizioni sfumate e dalle mosse felpate, su questo punto ha fatto quanto promesso – estirpare una piaga che al partito è costata molto in termini di reputazione e voti – senza mezzi termini, mandando a casa anche il suo predecessore, che dal 2015 al 2020 ha permesso che il problema esplodesse e che dall’ottobre del 2020 è sospeso dal partito, dopo che la commissione sull’Uguaglianza e i diritti umani aveva trovato “serie mancanze nella sua leadership” nell’affrontare il problema delle “molestie e delle discriminazioni illegali”. Accuse a cui Corbyn aveva risposto dicendo che erano “grandemente esagerate”.