Alex Niven ci spiega come il Labour vuole far fruttare il disastro dei Tory

Con il nuovo libro in uscita oggi, "The North Will Rise Again", lo scrittore ripercorre la recente storia politica inglese. Un piccolo manuale per la riconquista delle ex roccaforti rosse che "rischiano di essere dimenticate"

“Per capire i problemi delle zone più povere e neglette del Regno Unito, occorre partire dal suo opposto, dalla zona più moderna e ricca, da Londra. Se si guarda alla capitale, alla sua ricchezza e al modo in cui attira e drena tutte le risorse del paese, si capisce perché il resto del Regno Unito è in affanno. Gli altri paesi, con l’eccezione forse della Francia, hanno più centri direzionali, più città importanti: Berlino e Francoforte; Roma e Milano; Madrid e Barcellona. Nel Regno Unito, invece no. Nel Regno Unito c’è solo una grandissima città e poi niente. Così tutto quello che c’è di buono si concentra su Londra e per chi non vive e lavora lì, ci sono solo scarti”. A parlare così è Alex Niven, docente di Letteratura inglese all’università di NewCastle, giornalista e analista politico, nonché dichiarato sostenitore del Labour (declinazione Corbyn). Oggi esce il suo nuovo libro, “The North Will Rise Again”, dedicato al nord del Regno, zona povera, che per decenni è stata abitata per lo più da minatori e operai e che, sempre per decenni, ha votato laburista, tanto da essere soprannominata red wall, il muro rosso, la roccaforte della sinistra inglese. Poi le cose sono cambiate. I minatori e gli operai si sono trasformati in disoccupati e i voti per il Labour si sono trasformati, nella notte delle elezioni del 2019, in voti per i Tory. E così il muro è venuto giù.