"La sinistra riparta da Corbyn". Uno Speranza d'annata, pubblicato

"È proprio da qui che bisogna ripartire, in tutta Europa serve più sinistra", disse Speranza quattro anni fa. Un lussuoso ragionamento pubblicato di brutto

Può capitare che non comincino, ma quando cominciano, vanno come ciliegie. “Sono molto contento per la rielezione a larga maggioranza di Jeremy Corbyn a capo del partito laburista inglese. Quando l’ho incontrato a Londra mi ha colpito la sua insistenza sulla lotta contro le diseguaglianze. È proprio da qui che bisogna ripartire. In tutta Europa. La sua vittoria dimostra chiaramente che serve più sinistra”. Un’anticchia antisemita, magari. Sfiga poi volle che nell’occasione, mannaggia, il lussuoso ragionamento del compagno Speranza venne pubblicato di brutto.

