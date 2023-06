Le opere di Rachel Feinstein esposte in tre diversi musei a Firenze

Visto che Rachel Feinstein lavora la propria arte senza riguardi per le parti meno gradevoli dell’esistenza e le manifestazioni più crude del corpo, non mi faccio scrupoli e prima ancora che ci servano un bicchiere d’acqua, necessarissima nell’unica giornata di caldo fiorentino di un mese di giugno meteorologicamente disgraziato, le chiedo che cosa significhi per lei esporre in contemporanea nei tre musei più suggestivi della città, il Bardini, il Marino Marini, Palazzo Medici Riccardi, poche settimane dopo che un gruppo di genitori della Florida dov’è cresciuta ha definito il David di Michelangelo pornografia. Per i pochissimi che non lo ricordassero o non avessero letto nulla, l’episodio ha provocato vibrate proteste internazionali, un invito del sindaco Dario Nardella all’insegnante licenziata ad ammirare la statua dal vivo e in tutti gli italiani l’insopprimibile convinzione che gli americani siano davvero una nazione molto giovane. Rachel Feinstein risponde che è una cosa da pazzi, e questo c’era da aspettarselo; però puntella l’osservazione con un lungo ragionamento sul ruolo dei social media nel processo di dissociazione fra la vita e la morte, fra il corpo nella sua realtà vile cioè imperfetta e quello delle immagini irreali filtrate da Instagram e da TikTok, per cui ci mettiamo comode e andiamo avanti a discutere di “fake icons” per una buona mezz’ora, lei in realtà anche un po’ costretta a stare seduta per via di un incidente sugli sci dal quale non si è ancora rimessa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE