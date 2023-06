“Questa storia è un romanzo già così” può dirlo solo Wilkie Collins

Essere amico di qualcuno è, da sempre, segno particolare della biografia di certi scrittori, per lo meno a leggere certe alette e certi paratesti dell’editoria. Non male anche la definizione di sodale – di solito è “sodale di D’Annunzio”. Cornelio Nepote fu amico di Catullo. Isaac B. Singer ci raccontò “un amico di Kafka”. Poi vennero gli amici di Gadda e gli amici di Pasolini. Gli amici di Pavese e gli amici di García Márquez. Sempre numerosi gli amici di Italo Calvino. Per anni Italo Svevo fu, soprattutto, un amico di Joyce.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE