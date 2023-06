Scoprire Calvino a partire dalla sua passione per il cinema

Per chi andava a scuola negli anni Ottanta, Calvino era soprattutto una “lettura estiva”. Uno scrittore da portare in vacanza. Avremmo dovuto leggere “Marcovaldo” o “Le cosmicomiche” o la “trilogia araldica” per puro piacere, senza la minaccia dei compiti o dell’interrogazione, un po’ perché erano scritti apposta per noi, un po’ perché Calvino (di questo le professoresse erano certe) ci avrebbe catturato con la proverbiale “leggerezza calviniana”. Come un fratello maggiore, un amico immaginario, un compagno di giochi che rivela le gioie della letteratura come divertimento cerebrale. Niente a che vedere con la pesantezza degli altri, insomma. Come potevamo essere insofferenti verso Calvino? Aveva scritto favole, racconti per ragazzi, fantascienza, cosa volevamo di più dalla scuola? Non manualizzato, non canonizzato, Calvino, scomparso alla metà del decennio, non era solo contemporaneo ma prossimo e “attuale”, più simile alla lettura del giornale in classe che a Manzoni e Pirandello. E poi c’erano le foto. Calvino non era immortalato nella severa ritrattistica di famiglia o nei dagherrotipi sbiaditi degli altri scrittori, ma in queste fotografie attuali in cui era sempre sorridente, beffardo, sardonico. Io però questa attualità, tantomeno la sua leggerezza, non riuscivo a coglierle. La fantascienza calviniana, il metaromanzo, le possibilità combinatorie mi sembravano ben poca cosa rispetto a “Ritorno al futuro” o a “Blade Runner”. Mi insospettiva, poi, e mi metteva a disagio il metodo “impariamo giocando” con cui Calvino entrava a scuola, e a conti fatti preferivo la chiara e limpida coercizione dei vecchi classici a una finta complicità.

