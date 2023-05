In morte di Gioacchino Lanza, gran signore fra teatri e Gattopardi

"E’ sarcastico, è indolente, ha un’accesa curiosità per le cose intellettuali, è pieno di spirito, ha una grande cattiveria superficiale e una certa bontà fondamentale. Inoltre più di me, si vede da un miglio di distanza che è un ‘signore’. Insomma, mia moglie ed io ne siamo pazzi”. Lampedusa su Lampedusa: chi descrive è Giuseppe Tomasi, chi è descritto Gioacchino Lanza, il figlio adottivo, l’ispiratore di Tancredi, morto a Palermo, a 89 anni. Gioacchino Lanza Branciforte Ramirez era nato nel 1934, terzo figlio del senatore Fabrizio Lanza Branciforte Ruffo, conte di Mazzarino e di Assaro, e di Conchita Ramirez Camacho, figlia di Venceslao marchese di Villa Urrutia: e come si vede siamo già in zona Gattopardo. Gioacchino conobbe il principe tramite il barone Pietro Sgàdari di Lo Monaco (sì, sembrano nomi appunto da romanzo, ma sono tutti veri), per gli amici “Bebbuzzo”, critico musicale del Giornale di Sicilia. E iniziò a frequentarlo all’inizio degli anni Cinquanta, insieme con un gruppo di giovani amici intellettuali, per seguire le lezioni di letteratura e di storia che Giuseppe dispensava a casa sua, chiaramente en amateur (diventate poi il bellissimo saggio sulla Letteratura inglese, pubblicato postumo nel 1990). Gioacchino piacque subito al principe e a sua moglie, cui pure non piaceva quasi nessuno: Alessandra Wolff detta Licy, una baronessa baltica che fu la pioniera della psicanalisi in Italia e, per inciso, era la figlia di Alice Barbi, un incredibile mezzosoprano di Modena che divenne la liederista prediletta di Brahms (l’altra figlia, Olga, fu la madre di Boris Biancheri).

