“Amore e letteratura vivono di scorrettezze”, parola dello scrittore Luca Ricci

"I cliché sono sacri. I luoghi comuni ci aiutano a proiettarci nel tempo che è inquietante, una oscura chioma. Le stagioni sono un tentativo di Madre Natura in primis di curvare il tempo e non farci ricordare che il nostro orizzonte è quello della bara. Ci illudiamo perché ogni anno sembrano tornare le stesse cose. I cliché vanno rispettati proprio perché sono una sovrastruttura non umana”. Luca Ricci risponde così alla domanda se il suo polittico sulle stagioni, l’amore e la scrittura, che si chiude col quarto romanzo “I Primaverili” (La Nave di Teseo), omaggi il suo amato Maupassant quando raccontava le gran dame parigine che esprimevano “le loro preferenze sulle stagioni con tutte le banali considerazioni che vagano per i cervelli come la polvere negli appartamenti”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE