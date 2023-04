Il rovesciamento di Marcello Veneziani, da viva Jan Palach a forza Putin

Per anni lo scrittore di destra ha esaltato l'Eroe di Praga, simbolo della lotta per la patria e la libertà contro l'oppressione di Mosca. Ma per l'Ucraina non vale, perché ora al Cremlino c'è un bel fascistone anziché la bandiera rossa

Non sorprende in certi ambienti di destra il sostegno implicito, seppur preceduto da formule di rito, a Vladimir Putin. D’altronde con lui hanno in comune tutto l’armamentario contro Europa, establishment, mainstream, gender e radical chic (Rampelli più che dal linguaggio della burocrazia dovrebbe fare qualcosa per espungere i foriesterismi dagli slogan, pardon dai motti, della destra). Ciò che invece sorprende è che siano alcuni specifici intellettuali, tra i pochi che la destra è in grado di esprimere, come Marcello Veneziani.