L'offensiva di Salvini sul Pnrr, Meloni e Fitto sbottano: "Così ci facciamo male"

La premier alle prese con le fughe in avanti dell'alleato e con le possibili ripercussioni in Europa sulla linea da tenere sui fondi Ue. Il governo riferirà in Parlamento, come chiedono le opposizioni

“Ma quale sabotaggio di Salvini sul Pnrr? Non penso che la Lega voglia suicidarsi”. Francesco Lollobrigida, ministro della real casa nonché protesi di Giorgia Meloni, si mangia di prima mattina un italiano paninetto salato (non chiamatelo sandwich) alla buvette, o meglio al bar, della Camera. Eppure, ministro, la Lega con il capogruppo Riccardo Molinari ha aperto una crepa: dice che è meglio non prendere soldi a debito del Pnrr se non si riescono a spenderli. “Ha ragione. Questa mattina si è spiegato meglio. Ha detto che rinegozieremo i progetti e useremo tutte le risorse, che non devono essere sprecate”. Lollobrigida si esalta con i giornalisti. E dissimula un’irritazione che dalle parti della premier è reale. Per la dinamica comunicativa e soprattutto per le reazioni da Bruxelles: ah, les italiens!