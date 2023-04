Il dibattito politico (inutile) su via Rasella. Galli della Loggia dirada la nebbia

C’è la “sgrammaticatura istituzionale”, se davvero è possibile diluire nell’eufemismo di Meloni lo strafalcione di La Russa. E c’è una sgrammaticatura storica, e politica, che riguarda via Rasella. La sgrammaticatura che da 79 anni, nonostante vicenda e contesto siano acclarati, costringe gli italiani in due visioni miopi e parziali. La prima di chi condanna come inutile strage l’attentato dei Gap, organizzato e rivendicato dal Partito comunista. La seconda sostenuta per decenni dalla storiografia-agiografia più o meno ufficiale della lotta partigiana, che fa dell’attentato del 23 marzo 1944 una delle cifre più simboliche della guerra di Liberazione. Di via Rasella, ha scritto ieri Giuliano Ferrara, “si sa tutto quel che si può sapere, e il resto è nebbia di guerra”, perché “nelle guerre per bande, o guerre civili, si manifestano le incertezze e le tragedie del potere”. Gli storici, anche quando hanno mantenuto punti di vista opposti, quella nebbia di guerra l’hanno ormai diradata, è l’opinione di Ernesto Galli della Loggia: si può dare di via Rasella un giudizio preciso, distante tanto dalla minimizzazione quanto dalla rivendicazione. “Via Rasella fu un tipico esempio della strategia ‘la parola alle armi’ adottata dal Partito comunista fin dall’8 settembre: creare le condizioni per arrivare a un’insurrezione armata generale”.

