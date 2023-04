Caro La Russa, per il 25 aprile ricorda le parole di Mattarella

Al direttore - Se ci fosse qualcuno con pazienza e con senso della storia, quel qualcuno dovrebbe spiegare a Gianfranco Pagliarulo, presidente dell’Anpi ed ex senatore di Rifondazione comunista, alcune verità indiscutibili che neppure la sua “passione partigiana” a posteriori (è nato nel 1949) può ignorare. Il 25 aprile è ufficialmente la “festa della Repubblica italiana e della liberazione dai nazifascisti”: la Repubblica è nata con l’impegno politico della maggioranza dei partiti del Cln (Psiup, Pda, Pci, Pdl, parte della Dc e del Pli) oltre che del Pri, e con il voto della maggioranza dei cittadini il 2 giugno 1946. La liberazione dell’Italia dai nazifascisti è opera in massima parte degli Alleati (americani soprattutto, inglesi, polacchi, francesi e il nuovo esercito italiano) che hanno lasciato nei cimiteri di guerra circa 150.000 soldati morti in battaglia mentre solo al centro-nord v’è stato il contributo significativo dei partigiani di diverse tendenze (rossi, bianchi, azzurri…) che, secondo l’Anpi, hanno lasciato sul terreno meno di 7.000 morti. Raccogliere le firme come sta facendo l’Anpi per le dimissioni di La Russa (le cui sciocchezze sono indiscutibili) è solo un esercizio culturista per gonfiare i muscoli di alcuni firmaioli professionisti senza alcun effetto politico e istituzionale. Sarebbe quindi ora, dopo 75 anni da quello straordinario 25 aprile 1945 che segnò la festa dei veri partigiani e dei veri antifascisti, che un’inutile associazione dedicata solo a gonfiare i muscoli di immaginifici partigiani si autosciogliesse per non perpetuare un ballo in maschera che danneggia proprio coloro che effettivamente furono i protagonisti di quei giorni.

Massimo Teodori

