Il revisionismo secondo La Russa, un esempio di petulanza narcisistica

Non è fascismo quello del circo La Russa, è folclore arboriano, come dice Salvatore Merlo, roba televisiva o d’occasione. Fa specie sentire quelle distratte ricostruzioni storiche revisioniste, pare per l’ultima volta (promessa da marinaio?), sulla bocca di un presidente del Senato. Ma le cariche dello stato sono elettive, vengono dalle scelte elettorali e dai rappresentanti della democrazia delegata, che è una conquista della Liberazione e della prevalenza degli Alleati nella Seconda guerra mondiale. Per me gli Amendola, i Trombadori, i Bentivegna, i Salinari, le Capponi, i Calamandrei, e mettiamoci anche Sandro Pertini e Riccardo Bauer, sono famiglia allargata, i loro nomi e fisionomie, le polemiche atroci che hanno suscitato, le testimonianze, la milizia politica resistenziale, per me è tutto ovvio e passato dall’infanzia in giudicato.

