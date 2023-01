La “Rondanini” di Michelangelo. L'amore, il dolore, la pietà

Ultima opera di Michelangelo, la “Pietà Rondanini” l’autunno scorso è stata al centro di una polemica, durata in verità lo spazio di un mattino. Vittorio Sgarbi, pochi giorni dopo la nomina a sottosegretario alla Cultura nel governo Meloni, si era espresso per un ritorno della statua nella collocazione originaria, in una nicchia della sala degli Scarlioni nel Castello Sforzesco di Milano. La “Pietà”, aveva replicato il sindaco Giuseppe Sala, sta bene dov’è, ovvero nello spazio che dal 2015 le è interamente dedicato nell’antico ospedale spagnolo, sempre tra le mura del Castello Sforzesco. In questa pagina ricordiamo un altro spostamento, più radicale: quello con cui nel dicembre 1952 la “Pietà Rondanini”, acquistata attraverso una sottoscrizione pubblica dal Comune di Milano, da Roma giunse nel capoluogo lombardo. Ecco il discorso pronunciato da Riccardo Bacchelli per l’occasione

