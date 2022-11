In una chat Whatsapp con Sgarbi e Sangiuliano, Morgan svela i suoi piani per la Cultura

“Quale sarà il mio apporto al ministero della Cultura? Si faranno tantissimi cambiamenti”, assicura Marco Castoldi, in arte Morgan. “Tutti gli artisti meritano di lavorare in una nazione che li metta nelle condizioni di creare le loro opere, sia introducendo alcune agevolazioni sia mettendo a loro disposizione i luoghi in cui farle”. E’ un “Morgan di governo” quello a cui si assiste in questi giorni. Forse galvanizzato dai tentativi del suo amico Vittorio Sgarbi di convincere il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ad affidargli un ruolo istituzionale, parla già come se fosse un sottosegretario del governo Meloni e affida i suoi ambiziosi ma concreti progetti di riformare il panorama musicale italiano a una chat su WhatsApp. Una sorta di “think tank” di cui sono membri attivi sia Sangiuliano che Sgarbi, oltre ad altre personalità della cultura e dello spettacolo.

