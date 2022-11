La marcia forzata di Sgarbi alla conquista di Ferrara e altre scoppiettanti idee

Che Vittorio Sgarbi, nelle nuove vesti di sottosegretario alla Cultura, ma senza smettere l’abito double face consueto, gran critico d’arte e provocateur, ci avrebbe garantito spunti di divertimento e sconquassi quotidiani lo avevamo detto per tempo, dalla prima sparata sulla Pietà Rondanini, presto doppiata da quella sul “crimine” di voler abbattere il Meazza (che a ogni buon conto nessuna Sovrintendenza ha trovato motivi per tutelare). Molto buonumore, ma più a denti stretti, hanno suscitato anche le prime uscite da ministro di Gennaro Sangiuliano, diciamo poco calibrate: da quelle sulle fiction e i film patriottici da fare, che poi si scopre esserci già; alla polemica sugli Uffizi chiusi a Ognissanti, ignorando che la colpa è del suo ministero che non garantisce gli organici; fino all’Italia “troppo generosa” coi musei gratis, tranne poi chiedere di aggiungere ai giorni gratuiti il 2 giugno. Così va, in questo rocambolesco avvio di legislatura al Collegio Romano, e si potrebbe guardare con indulgente ironia, o sospensione del giudizio. Tutto rischia però di complicarsi quando le orbite di viceministro e ministro si intrecciano, e va da sé che sia la massa gravitazionale del critico ad attrarre il meno zavorrato, nella complessa galassia dei beni culturali, ministro Sangiuliano.

