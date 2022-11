Sangiuliano versione Franceschini: il bonus cinema come la "Netflix della cultura"

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha promesso 10 milioni di euro per “riportare gli italiani al cinema”. In pratica, “chi prenoterà con lo Spid otterrà uno sconto di 3 o 4 euro per gli ingressi”. Partiamo dai numeri. Nel 2021, annus horribilis dei cinema, i botteghini hanno incassato circa 169 milioni di euro, derivanti dalla vendita di poco meno di 25 milioni di biglietti. Rispetto alla media del triennio 2017-2019 si tratta di un crollo di oltre il 70 per cento. Se si corregge il confronto escludendo i periodi di chiusura obbligatoria per Covid, il calo è “solo” del 53-55 per cento. Questo può dipendere sia dalle restrizioni al numero di presenze in sala, sia dall’esitazione delle persone che, per molto tempo, hanno evitato luoghi affollati anche al di là dei divieti. Tuttavia, sarebbe ingenuo ignorare una componente più profonda e strutturale: oggi l’intera produzione di film e serie tv è disponibile on demand e la resa delle televisioni è incredibilmente migliore rispetto al passato.

