Il Michelangelo ritrovato. Un disegno prova il suo genio sin da ragazzo

L’incontro del giovane Michelangelo Buonarroti con gli affreschi di Masaccio nella cappella Brancacci a Santa Maria del Carmine, Firenze, costituisce un momento determinante nella vita e formazione dello stile dell’artista, allora adolescente. Come ricorda Giorgio Vasari in entrambe le edizioni delle Vite (1550 e 1568), Michelangelo trascorse mesi al Carmine e a Santa Croce, eseguendo copie dalle figure affrescate da Masaccio e da Giotto, in sessioni di disegno che duravano fino “tre o quattro ore per volta”, come si riscontra più tardi nei resoconti di Giovanni Battista Gelli (c. 1540). Vasari scrive che Michelangelo “disegnò molti mesi nel Carmine alle pitture di Masaccio; dove con tanto giudizio quelle opere ritraeva, che ne stupivano gli artifici e gli altri uomini, di maniera che gli cresceva l’invidia insieme col nome”. Secondo Benvenuto Cellini, fu proprio nella cappella Brancacci che lo scultore Pietro Torrigiani, montato forse dall’invidia di cui accenna Vasari (o chissà da cos’altro), sferrò a Michelangelo il pugno che gli ruppe il naso, sfigurandolo e segnandolo psicologicamente per tutta la sua vita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE