Il mondo domestico di Svevo Bandini, il primo protagonista di John Fante

"Ho paura, non sopporto l’idea di vedermi sotto la luce della mia prima opera”. Potrebbe averlo scritto chiunque, invece l’ha scritto John Fante mentre prefazionava se stesso e reintroduceva nel mondo letterario “Aspetta primavera, Bandini”, splendida opera prima che otteneva una seconda occasione a distanza di quarantacinque anni. Ma attenzione: prima a esser stata pubblicata, in realtà seconda a essere stata scritta. La prima davvero fu “La strada per Los Angeles”, che conoscerà il buio cinquantennale dei cassetti, per vedere la luce solo due anni dopo questa ristampa della prima edita – e intanto lo scrittore era già morto.

