Quando Gordon Lish prende in mano la penna ti fa sentire davvero lettore

L’uomo che ha contribuito ad accordare le voci di scrittori come Richard Ford, Raymond Carver, Don DeLillo, Cynthia Ozick, lo ribadiva chiaramente: bisogna sedurre con le parole. In libreria il suo "Come scrivere un racconto"

Primum scrivere. Ossia, tener separate le viscere dalla pagina. E con tanto sani presupposti non si capisce il perché nel cortile di ogni sede editoriale non trionfi, a monito, una statua dedicata a Gordon Lish a cavallo con le cesoie. Poco male, in fondo è nel cuore di molti – averci a che fare direttamente era un altro paio di maniche, quasi mai comode. E la ragione è una frase, che trovate nel retrocopertina di questo Come scrivere un racconto (Racconti edizioni, 314 pp., 20 euro). Dice: “Scrivere non c’entra nulla con l’espressione di sé. C’entra col mettere le parole sulla pagina”. Da scolpire nella pietra, soprattutto in questa èra del Grande Ombelico nobelizable e sbrodolante, che ci porta avanti quasi tutti quanti, maschi, femmine e cantanti, a firmare romanzi che rimbalzano tra le solite quattro anguste pareti.