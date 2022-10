L'infanzia dell'Innamorato fisso Maurizio Milani, fra gavettoni d'urina e lettere alle fidanzate

L’Innamorato fisso va in colonia. Potrebbe essere il primo titolo di una serie, non vediamo l’ora di arrivare a “San Valentino”, con “l’alberghetto romantico per la monta” che tanti ammiratori gli ha procurato. Anche sotto Firenze, dove parlano una lingua diversa, mai e poi mai direbbero “in ufficio venivi scherzato”, “ciulare” per rubare, “perume” per indicare una testa a forma di pera. Più internazionali le pastiglie Valda o il fumetto erotico Lando, che però si perdono nella notte dei tempi, come l’albero dei Boeri di qualche libro fa (ne esistono ancora rari esemplari: Matteo Salvini vagabondo nella provincia italiana è riuscito a immortalarlo in un selfie).

