La farfalle di Nabokov

C’è sempre una farfalla che svolazza nelle pagine di Vladimir Nabokov. È alle prese con farfalle anche in varie fotografie, sia che, in buffa tenuta da cacciatore di lepidotteri, si aggiri per prati e per boschi col retino, sia che lo si veda seduto al tavolo in giacca e cravatta nell’atto di studiarle. Nei primi anni Quaranta, quando arrivò negli Stati Uniti, si manteneva occupandosi della collezione di farfalle nel Museo di Zoologia comparata all’Università di Harvard e molti anni dopo, tornato in Europa, avrebbe dichiarato di considerare gli anni di Harvard “i più belli ed emozionanti della mia vita adulta”. In una lettera alla sorella Elena del 16 novembre del ’45 esprime un entusiasmo addirittura erotico per l’oggetto del suo studio: “Io sono custode di queste collezioni assolutamente favolose. Abbiamo farfalle di tutte le parti del mondo… Lavoro alla mia ricerca personale e negli ultimi due anni ho pubblicato uno studio sulla classificazione dei licenidi americani basato sulla struttura dei loro organi genitali (provvisti di minuscoli uncini scultorei, denti, speroni visibili solo al microscopio) di cui faccio uno schizzo per mezzo di diverse straordinarie apparecchiature, varianti della lanterna magica. (…) Sapere che nessuno prima di te ha visto l’organo che tu stai esaminando, individuare parentele che nessuno prima di te aveva ipotizzato, immergerti nel meraviglioso mondo cristallino del microscopio, dove regna il silenzio… tutto ciò è talmente seducente che non so descriverlo…”.

