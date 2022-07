Il collettivo indonesiano Ruangrupa accusato di antisemitismo a Documenta

Sabato scorso si è dimessa Sabine Schormann, direttrice generale di Documenta, la grande mostra di arte contemporanea che si svolge a Kassel in Germania ogni cinque anni, diretta rivale della Biennale di Arti visive di Venezia. Qualche giorno prima l’artista tedesca Hito Steyerl aveva ritirato il proprio lavoro dalla mostra accusando l’organizzazione di essere incapace di gestire le accuse di antisemitismo iniziate a gennaio quando i ruangrupa, il gruppo di artisti indonesiani incaricati di curare la quindicesima edizione della grande mostra, furono accusati di sostenere un movimento che promuove il boicottaggio e le sanzioni nei confronti d’Israele per il trattamento dei Palestinesi. La situazione è degenerata quando un altro collettivo indonesiano, Taring Padi, uno fra i quasi 1.500 nomi invitati alla mostra, ha installato in una delle piazze principali di Kassel un enorme striscione intitolato “People Justice”, dove sono rappresentati manifestanti di ogni genere, comprese caricature di ebrei che portano cappelli con la croce uncinata nazista e un maiale che indossa un fazzoletto con la stella di David e la scritta Mossad, il servizio segreto israeliano. L’opera è stata tolta ma questo non ha calmato le polemiche e le goffe risposte ufficiali. Il consiglio d’amministrazione di Documenta, finanziata con fondi pubblici per più di 42 milioni di euro, ha giustamente detto di non essere responsabile per i contenuti della mostra difendendo la libertà di parola degli artisti invitati. Ma non è riuscita a rispondere con lucidità alle accuse sempre più feroci ammettendo che la situazione era fuori controllo.

