L'ex consigliera di Macron, Claudia Ferrazzi : "La cultura nell'industria migliora la qualità del lavoro"

C’è la polemica sul mecenatismo tra il ministro della Cultura Dario Franceschini e il presidente degli industriali Carlo Bonomi – con Franceschini che lancia un j’accuse (“vorrei che arrivasse il momento in cui un’impresa, soprattutto una grande impresa che esporta nel mondo, si vergognasse se non destina una parte dei propri utili al patrimonio culturale del paese”) e Bonomi che replica: “Le parole di Franceschini sono l’ennesima riprova del sentimento anti-industriale che c’è nel paese”. Ma c’è anche chi, non da oggi, lavora tra impresa e cultura senza contrapposizioni, con l’obiettivo di dare all’una il meglio dell’altra e viceversa. Ed è quello che fa Claudia Ferrazzi, ex consigliera di Macron per la cultura, ex vice amministratrice generale del Louvre e fondatrice di Viarte, start-up con cui porta la cultura nelle aziende. Ferrazzi, che siede anche nel board della Biennale di Venezia, invita a superare le linee di confine rigide tra mondi: “Lo posso dire visto il mio lavoro: mettere gli artisti e le opere d’arte (patrimoniali e non) al centro della vita imprenditoriale permette da un lato di migliorare la qualità del lavoro e della vita delle persone nelle aziende, ma anche di creare le premesse per un allargamento dell’audience, e proprio in un momento in cui si rischia la diminuzione dello stesso in tutti i settori culturali, dal cinema in giù. E penso sia molto importante, ora, puntare sull’uso della cultura. Dico proprio ‘uso’ non a caso, visto che l’obiettivo dovrebbe essere quello di vivere meglio insieme e visto che la cultura deve elevare, portare verso l’alto, aiutare a coinvolgere: in questo deve essere “utile”. Non dobbiamo dunque avere paura di accostare il termine ‘uso’ alla cultura. E’ il contrario”.

