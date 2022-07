Povera Marilyn, esaltata e abbandonata. Ipotesi su un quadro da record

E se il quadro di arte contemporanea più caro mai venduto a un’asta – 195 milioni di dollari pagati per la Shot Sage Blue Marilyn di Andy Warhol del 1964, da Christie’s a New York lo scorso 9 maggio – non fosse mai stato venduto? E’ un ipotesi sempre più diffusa tra le gole profonde del mercato dell’arte. Ma la domanda è: a che scopo dire tale balla colossale? Comunicazione, comunicazione, comunicazione. Che tradotto in prosa significa paura di fare una figura di merda. Il record annunciato da un battage di stampa enorme era una di quelle profezie destinate ad autoavverarsi. Allora perché non si è avverata? Che cosa è andato storto? Proviamo a capire. Il sistema delle aste è da molti anni un sistema falsato da una pratica già di partenza zoppa che si chiama “garanzia”, una cosa diversa dalla “riserva”. La riserva è il prezzo minimo, di solito il valore più basso della stima in catalogo, sotto il quale il proprietario non acconsente che l’opera venga venduta. Ci sono proprietari che accettano anche di non mettere una riserva, perché hanno fiducia nella qualità e quindi nella vendita dell’opera o perché sono disperati. A volte il fatto che l’oggetto d’arte non abbia riserva crea un’eccitazione in sala che porta addirittura il suo valore più in alto del previsto. Il meccanismo delle aste per molti anni era basato molto sull’emotività degli acquirenti in sala.

