L'ipocrisia delle élite intellettuali davanti ai massacri della guerra

Si potrebbe partire con un titolo: “La banalità dell’ipocrisia”, per descrivere la reazione del mondo dell’arte e più in generale della cultura davanti alla guerra in Ucraina. Per anni agli oligarchi russi, più o meno amici di Putin, sono stati succhiate enormi somme di denaro per finanziare eventi e istituzioni culturali di ogni tipo. Per non parlare del mercato dell’arte che con la disponibilità e voracità degli oligarchi è andato a nozze. Oggi il distanziamento dell’opportunismo, occidentale e non, dalla Russia è più che opportuno ma non meno ipocrita. Basti pensare all’ex curatore del padiglione russo della prossima Biennale di Venezia Raimundas Malašauskas, lituano. Qualche settimana fa si è dimesso assieme ai due artisti che aveva selezionato, Alexandra Sukhareva e Kirill Savchenkov, entrambi russi. Se per il curatore è stato un gesto inevitabile, dovuto, prevedibile e obbligatorio di protesta, per i due artisti è stato un atto di coraggio non da poco.

