Oliviero Toscani è stato un rivoluzionario, ma oggi si dà alla bulimia autocelebrativa

L’artista tedesco Joseph Beuys diceva “siamo tutti artisti”. Oliviero Toscani dice “siamo tutti fotografi”, dopodiché suggerisce o fa capire che l’Oliviero Toscani di adesso è Chiara Ferragni, che però, precisa, non sa fotografare. Peccato che poi debba aggiungere inutilmente che i milioni di follower che seguono la Ferragni sono stupidi. Toscani è un genio che ha rivoluzionato il mondo della pubblicità e della comunicazione. Uno che ha capito la dimensione commerciale della vita e l’ha usata come una forma d’arte. Ha avuto la fortuna di trovare, nel 1982, Luciano Benetton che a sua volta ha avuto la fortuna di trovare lui. Assieme hanno prodotto campagne pubblicitarie rivoluzionare e politiche sotto il marchio di United Colors of Benetton. Nessuna azienda oggi avrebbe il coraggio di intraprendere una strada del genere. Fra #metoo, cancel culture e politically correct neanche una delle immagini di Toscani sopravviverebbe allo tsunami dei social. La rivoluzione però iniziò nel 1973 con la campagna per i jeans Jesus: “Chi mi ama mi segua.” La foto era quella del sedere di una ragazza con denim molto aderenti. Contro la campagna e contro di lui si scatenò il Vaticano accusandolo di blasfemia.



