Il politicamente corretto è in ritirata?

"Sono passati sette o otto anni da quando un’ondata di norme illiberali sulla discussione di razza e genere ha iniziato a colpire una serie di istituzioni progressiste. Il nome di questo fenomeno continuava a cambiare, da politically correct a cancel culture a woke. E se i suoi giorni fossero finiti?”. Lo sostiene sul New York Magazine Jonathan Chait, saggista e commentatore che fra i primi aveva suonato l’allarme sulla “sinistra illiberale”. Ora dice che si è dimostrata impraticabile: “Gergo impenetrabile, folle irrazionali, sessioni di lotta, scuse forzate inquietanti, licenziamenti assurdi…”. E poi slogan: “Black Lives Matter, Green Transition, le donne trans sono donne, 1619 project, Defund the Police…”. “Sospetto che le acque alluvionali si stiano già ritirando”, scrive Chait. “Il mondo accademico ha prodotto sfide filosofiche di sinistra al liberalismo che considerano la parola come equivalente alla violenza e considerano le controversie politiche come un conflitto a somma zero tra oppressore e oppresso. Ma un sistema basato sulla sottomissione spaventosa dei dissidenti è una fragile base per il cambiamento sociale”. E la paura sta cominciando a cedere il passo a “un attento ma deciso respingimento – nei campus, nei media e in politica”.

