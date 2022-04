La guerra e la mostruosa fusione di cancel culture e troll culture

Da quando la pandemia, e nel suo strascico la guerra, hanno costretto tutti a ballare al loro ritmo capriccioso, capita di assistere alle più spettacolari quadriglie. Coppie mal assortite di ballerini si cambiano e ricambiano di posto; e anche se le tinte dominanti dei loro costumi sono rosse e brune, si tratta di coreografie improvvisate, nate nella scalmana della danza: per capirle non giova a molto ricostruire la storia del nazionalbolscevismo dai tempi di Weimar a quelli di Limonov, basta osservare con attenzione i passi, le figurazioni, le giravolte e gli occasionali capitomboli. Accade per esempio che, dopo un lungo celibato politico, alcuni intellettuali di un’estrema sinistra ultra-elitaria e quasi esoterica abbiano finalmente trovato un popolo da guidare nella danza – un popolo vero, non la chimera post-operaista della “moltitudine” – e che questo popolo, ma tu guarda il destino ballerino, sia quello della destra populista più arrabbiata e complottarda. Dubito che intorno a questa strana intesa, temprata nella lotta ai vaccini, al green pass e ora all’ortodossia bellicista, possa cementarsi un qualche “blocco storico”, ma qualcosa mi dice che al cimitero degli inglesi a Testaccio il cinereo Gramsci passa notti d’insonnia e d’angoscia.

