Com'è pericolosamente facile convincere qualcuno della bontà della censura

Esiste la prova storica che la censura di stato non solo non ha ostacolato ma addirittura ha favorito la produzione editoriale. Uno strano dibattito giunto fino al brivido dei roghi di libri

Una società di dibattiti mi ha invitato a partecipare a un confronto sulla censura ma con un caveat: si trattava di un dibattito in cui le posizioni da sostenere venivano sorteggiate indipendentemente dalle effettive convinzioni del proponente. Mi sono così ritrovato a sostenere la posizione diametralmente opposta alla mia, dovendo dimostrare che la censura di libri e giornali fosse benefica per la società. Sforzandomi di argomentare contro il mio istinto, ho dovuto mimetizzare il mio pensiero e individuare quali punti potessero essere esposti a vantaggio della censura editoriale, dal rogo dei libri osceni alla cancel culture sulle fiabe non woke.