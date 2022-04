I nuovi censori sono gli editori

Il primo periodo che analizza lo storico Robert Darnton nel suo magnifico I censori all’opera (Adelphi) è quello in cui è più a proprio agio, dopo aver scritto numerosi saggi sul XIX secolo francese. Darnton inizia cercando un libro stampato a Parigi nel 1722, che porta l’“approvazione del re”. I censori del re, scrive Darnton, lavoravano come redattori, si occupavano di questioni di stile, di grammatica, di leggibilità e di originalità del pensiero, arrivando anche a correggere l’ortografia e a rifare i calcoli matematici. “Un libro approvato dal re non doveva essere scritto male”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE