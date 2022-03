Se le università ora mettono un bollino anche su Ernest Hemingway

Il romanzo di Ernest Hemingway vincitore del Premio Pulitzer Il vecchio e il mare è censurato nelle università britanniche per evitare di turbare gli studenti universitari, rivela il Times. Anche Frankenstein di Mary Shelley è segnalato perché contiene “omicidi violenti e crudeltà” e agli studenti di Amleto e Romeo e Giulietta è stato detto che sono caratterizzati da “accoltellamenti, veleno e suicidio”. Nelle università inglesi ora anche i classici per bambini, che hanno affascinato milioni di giovani nel corso delle generazioni, sono censurati. Il Mail on Sunday rivela che libri come Tarzan e “Robinson Crusoe sono posti sotto attenzione all’Università di Leeds. Altrove, gli studenti sono messi in guardia su Jane Eyre di Charlotte Brontë e Oliver Twist di Charles Dickens. Il dipartimento di Letteratura dell’Università di Chester ha invece censurato Harry Potter.

