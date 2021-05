Così la cancel culture fa strame di libri e autori

Impossibile prefigurare dove si fermeranno visto che un editore olandese ha appena manipolato l’Inferno dantesco per salvare Maometto, e William Shakespeare è stato rimosso da alcune scuole americane… Le autorità di Tucson, Arizona, hanno deciso di vietare “La tempesta” in classe e di rimuovere il libro dalle biblioteche scolastiche. Spiega il Wall Street Journal che questo è successo perché uno dei protagonisti è Calibano, uno schiavo nero su un’isola governata da Prospero, il duca di Milano in esilio. Un numero importante di insegnanti si rifiuta di studiare il Bardo, accusando le sue opere di promuovere “misoginia, razzismo, omofobia, classismo…”, racconta lo School Library Journal, secondo cui in molte scuole si stanno abbandonando “Amleto”, “Macbeth” e “Romeo e Giulietta” per “fare spazio a voci moderne, diverse e inclusive”.

