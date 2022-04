Con la cura di Musk, Twitter zittirebbe subito il "free speech" della Borsa

Il miliardario vorrebbe trasformare il social delle "chattering classes" in una società non quotata, cioè un ente all'italiana con la commissione di vigilanza. Non ha capito che gli azionisti fungono da spia per una libertà di espressione che non sia preconfezionata e calata dall'alto

Il primo atto del piano di Elon Musk per ravvivare e liberare Twitter consisterebbe nel portarlo via da Wall Street, trasformandolo, a suon di soldi, in una società non quotata. Il primo free speech che verrebbe azzittito in questo modo è quello espresso ogni minuto da chi compra o vende le azioni dell’unico social che è anche sociale all’italiana, inteso come luogo delle istanze sociali, tra un collettivo anni Settanta e un’assemblea di fabbrica, tra una seduta di analisi collettiva e uno sfogatoio delle frustrazioni o una rassegna di intelligenza, magari un po’ sprecata, o di buona volontà. La quotazione di Twitter, esposta alle valutazioni del mercato, era un modo, rozzissimo e discutibilissimo, ma funzionante, per stimare continuamente il tasso di interesse, cioè di curiosità, per il flusso di coscienza social (o sociale) che ne forma il prodotto centrale.