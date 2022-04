Con Elon Musk Twitter potrebbe continuare a essere tutta una storia di maschi alfa

La lunga tradizione di Twitter come piattaforma per maschi alfa sembra destinata a durare nel tempo. Dai fondatori Jack Dorsey ed Ev Williams fino al twittatore in chief Donald Trump, il social network che non è mai stato un vero social network ha sempre attratto personalità dall’ego smisurato. Era solo questione di tempo prima che un altro maschio alfa come Elon Musk arrivasse a cercare di prendere il controllo del branco. Il fondatore di Tesla e SpaceX, un fanatico dei tweet, oggi ha lanciato l’offensiva finale. In una lettera inviata al presidente del board di Twitter, Bret Taylor, Musk ha annunciato un’offerta per prendere il controllo della società mettendo sul piatto un prezzo per ciascuna azione di 54,20 dollari: una valutazione che equivarrebbe complessivamente a 43 miliardi di dollari. La società ha risposto che “valuterà attentamente”. All’inizio del mese aveva già fatto scalpore la notizia dell’acquisto, da parte di Musk, di una quota del 9,2 per cento di Twitter. Ne era seguito un primo scambio ruvido tra l’uomo più ricco del mondo e il management di San Francisco. Prima gli avevano offerto un posto nel consiglio d’amministrazione, poi la proposta era misteriosamente svanita dal tavolo mentre Musk continuava a usare Twitter per criticare Twitter e proporre cambiamenti radicali.

