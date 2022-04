Così TikTok ha creato una bolla pro Putin nella Russia senza social

Un report del Washington Post svela come la guerra in Ucraina abbia sconvolto il panorama digitale russo, e come l'app di proprietà cinese ByteDance si sia trasformata in appena un mese in "un altro possibile canale di propaganda" di Mosca. Il cuore della questione è lo stretto legame con Pechino

“I nostri risultati mostrano inequivocabilmente che TikTok non è trasparente riguardo alle sue azioni in Russia”. A sostenerlo è Marc Faddoul, codirettore di Tracking Exposed, associazione no profit fondata nel 2016, che si occupa di monitorare il tracciamento degli utenti online. L’accusa si basa su un report condiviso con il Washington Post, in cui appare evidente come la guerra in Ucraina abbia sconvolto il panorama digitale russo, e come TikTok si sia trasformato in appena un mese in “un altro possibile canale di propaganda” putiniana. Per capire come sia successo occorre fare un passo indietro, tornando ai primi di marzo, quando in pochi giorni molti social e servizi digitali abbandonarono di colpo la Russia, in reazione all’invasione dell’Ucraina. Meta, Twitter, Apple, Microsoft, ma anche molti altri player disertarono il mercato russo, lasciando alle spalle un deserto fatto di social locali (come VKontakte), app con stretti legali con la Russia (come Telegram) e, appunto, TikTok.