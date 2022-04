Le bizze di Musk. Risorsa o minaccia per Twitter?

Una volta Mark Zuckerberg, il ceo di Facebook, per descrivere l’eccezionale confusione che c’era dentro Twitter disse: “Twitter è un tale casino: è come se un’automobile piena di pagliacci avesse guidato in una miniera d’oro e ci fosse caduta dentro”. La frase di Zuckerberg risale a circa dieci anni fa, ai primi tempi dei social network, quando Facebook stava diventando una superpotenza mondiale, mentre Twitter si stava già perdendo per strada. La frase è ancora molto citata perché dice varie cose di Twitter che rimangono corrette a dieci anni di distanza: le enormi potenzialità, rappresentate dalla miniera d’oro, e il fatto che siano sprecate sistematicamente dalla una leadership erratica, indecisa e spesso impreparata – l’automobile dei pagliacci, appunto.

