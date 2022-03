Seguire il modello Musk per capire il futuro della guerra di Putin

La risposta dell'Occidente alla guerra in Ucraina non passa solo dalla risposta compatta dei paesi della Nato, ma anche dalla reazione dei campioni della globalizzazione che hanno scelto di mettere la propria potenza di fuoco al servizio della difesa della libertà, come ha fatto il fondatore di Tesla con la sua Starlink

E se la chiave giusta per capire qualcosa di più sul futuro della guerra fosse non tanto la rivalità tra la Nato e la Russia quanto la rivalità tra Musk e Putin? Nel nuovo ordine mondiale determinato dall’aggressione all’Ucraina esistono due lenti di ingrandimento che si possono utilizzare per osservare le principali trasformazioni prodotte dalla violenza putiniana. La prima lente è tutta politica e consente di mettere a fuoco la sorprendente e sostanziale unità di intenti sfoderata dalla stragrande maggioranza dei paesi che indossano il cappello della Nato, che hanno messo le proprie risorse, le proprie economie e le proprie armi al servizio di una causa sovranazionale: la difesa dell’Ucraina. La seconda lente, meno indagata, non ha a che fare con la politica ma con una sostanziale unità di intenti sfoderata dai principali campioni della globalizzazione, che hanno scelto di mettere la propria potenza di fuoco, e i propri quattrini, al servizio di una causa anch’essa sovranazionale e niente affatto retorica: la difesa della libertà.