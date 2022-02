Musk contro il pensiero unico

Non è un gigante della tecnologia. PayPal ha una capitalizzazione di “appena” 135 miliardi di dollari, rispetto agli 1,6 trilioni di Amazon e ai 2,8 trilioni di Apple. Eppure occupa una posizione speciale nella mitologia della Silicon Valley. Fondatori e membri di PayPal hanno creato e raggiunto i vertici di molte aziende, guadagnandosi nell’insieme il soprannome di “mafia di PayPal”. Si va da Reid Hoffman, cofondatore di LinkedIn, a tre ex dipendenti che hanno successivamente creato YouTube, Yelp (popolare sito di recensioni) e il social network Yammer. Questa settimana ricorre il ventesimo anniversario dalla quotazione in Borsa di PayPal, un’occasione per cui le aziende della valle del silicio di solito organizzano celebrazioni sfarzose. I dipendenti di PayPal all’epoca si sono limitati a riunirsi nel parcheggio dei loro uffici a Palo Alto, in California, dove l’enigmatico Peter Thiel si è esibito in una serie di partite a scacchi simultanee. Oggi Jimmy Soni, in “The Founders”, racconta questi Padri Fondatori. Chi era arrivato dalla Germania come Thiel, chi dall’Ucraina come Max Levchin, chi dal Canada provenendo dal Sudafrica come Elon Musk.

