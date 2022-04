Crimea 1853, l'antefatto alla guerra in Ucraina di oggi

Lì, sui campi di Crimea, avvengono cose importanti per la storia del mondo. L’espansionismo russo minaccia l’ordine mondiale. Attaccando la flotta ottomana nel 1853, dal Mar Nero la Russia potrebbe aprirsi una via per il Mediterraneo. La cosa va impedita e costringe le potenze europee a coalizzarsi e a intervenire. Si trattava di fermare l’espansionismo della Russia zarista, una autocrazia d’altri tempi, ben lontana dai valori delle due maggiori potenze europee, Francia e Gran Bretagna, che erano anch’essi imperi, ma imperi liberali costituzionali. Occorreva dunque ricacciare nelle steppe dell’Asia i semibarbari despoti russi: “Siamo impegnati nella civiltà contro la barbarie, per l’indipendenza d’Europa”, dichiarò lord Clarendon, il ministro degli Esteri di sua maestà britannica.

