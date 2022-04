L'Ucraina, la trattativa e quella pace voluta a ogni costo. Il precedente di Brest-Litovsk

Fu firmata nel marzo del 1918 ain Bielorussia tra gli Imperi centrali e i bolscevichi ma non mise fine alle stragi. Dagli orrori tedeschi fino al genocidio degli armeni

Il negoziato era andati avanti, a spizzichi e bocconi, tra interruzioni, riprese, armistizi e violazioni dei cessate il fuoco, offensive e controffensive sul terreno, da dicembre al marzo dell’anno successivo. Prima che finisse l’anno il trattato di pace era già nullo, perché una delle due parti firmatarie aveva cessato di esistere. Riprese la guerra, più feroce, più atroce di prima verso i civili. Succedeva oltre un secolo fa. La guerra in Ucraina risale in qualche modo anche a quella trattativa su un vagone ferroviario a Brest-Litovsk. Forse non è un caso se gli attuali negoziati tra Ucraina e Russia hanno avuto inizio nella stessa località, dove quasi convergono i confini di Bielorussia, Polonia e Ucraina.