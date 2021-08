Gino Strada e la sua Afghan theory

Andarsene all’improvviso, nel giorno in cui la Stampa pubblica il tuo intervento definitivo, che tutti celebreranno, è un dono che la vita riserva a pochi, e vogliamo pensare che lo riservi a quelli che hanno vissuto bene, di coraggio e faccia al vento, generosi di sé e con gli altri. Definitivo non perché sarà ormai l’ultimo di una carriera anche pubblicistica, ma perché a tema era l’Afghanistan, seconda patria elettiva, ed è la summa condensata delle sue idee: morali e politiche, prima ancora che visionarie o analitiche. L’Afghanistan per Gino Strada, morto a 73 anni in Normandia, non era soltanto il luogo di una delle sue più impegnative attività umanitarie – fondata nel 1994, Emergency aveva aperto a Kabul il primo dei suoi tre ospedali, cui seguirono un centro di maternità e pediatria, nel 2003, e una ampia rete di primo soccorso – perché dal 2001, dall’inizio della guerra contro il terrore che aveva colpito l’occidente proprio partendo da quelle montagne, l’Afghanistan era diventato per Strada il paradigma nefasto di tutte le guerre e di tutti gli espansionismi neocoloniali. Oggi aveva ripreso il suo discorso dall’inizio: “La guerra in Afghanistan è stata, né più né meno, una guerra d’aggressione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE