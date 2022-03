Le maschere di Italo Svevo nelle sue lettere e l'eterno dilemma dell'io dell'autore

La scuola storica era un indirizzo critico della seconda metà dell’Ottocento che considerava la letteratura sotto il profilo documentale: la ricerca consisteva nel riordinare lo sfondo biografico dell’autore e il contesto dell’opera (utilissimi erano dunque epistolari, testimonianze, carte di ogni genere), prima di scioglierne le trame spirituali. In entrambi i sensi – scrupolo aneddotico e sguardo ai valori – correva invece lo sforzo interpretativo di Charles Sainte-Beuve, di poco precedente e in seguito colpito con rigorosa asprezza dal giovane Marcel Proust in un celebre libello postumo. Proust deprecava le ingerenze nelle faccende personali degli scrittori: esiste un io più “profondo” – come insegna Bergson –, una sorta di io trascendentale che non si manifesta nei salotti e negli impegni mondani, che resta inafferrabile e non è sovrapponibile in alcun modo al soggetto empirico “di superficie”.

