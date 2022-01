Ambiente, Scienza e Stato sono gli idoli di una nuova religione

Diversamente da quello che in tanti ci avevano insegnato, non siamo testimoni della scomparsa della religione, ma del lento affermarsi di una nuova religione. Da questa nuova calotta religiosa che stringe e tiene insieme la società attuale cominciano a spuntare le cime di almeno tre “iceberg”. Ce ne accorgiamo prestando un po’ di attenzione ai discorsi sia pubblici che privati. A un certo punto, tra tante divisioni, si incappa in temi a valle dei quali si possono pure dare aspri conflitti, ma a monte nessuno osa spingersi.



Sempre più spesso basta evocare l’ambiente naturale e il carattere sacro del (presunto) ordine della natura per incontrare approvazione. Qui ovviamente non si ci si riferisce al giusto allarme per l’emergenza climatica. Si tratta invece del fatto che è sempre più raro trovare qualcuno che metta in discussione la credenza che nell’ambiente naturale che ci circonda ci sia un ordine, e che ad esso ci si debba riferire come alla norma più alta. Persino al valore della libertà umana oggi si chiede di scendere qualche gradino del podio e di fare spazio a un credo ecologista che pretende di sottrarre le proprie tesi a ogni critica.

