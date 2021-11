La nuova religione dell'ambientalismo 

Undicesimo comandamento: muoia l’Occidente! Cosa vi chiedono? Che diventiate più poveri, che consumiate meno carne, che viaggiate di meno, che d’estate soffriate un po’ il caldo e d’inverno il freddo, che facciate a meno dell’auto non elettrica, che il vostro figlio unico “alla cinese” salti la scuola per marciare per il clima, che facciate spazio ai “dannati della Terra”, che accendiate un cero votivo a Nostra Signora dell’Apocalisse Verde e che vi pentiate anche (e soprattutto, per coloro che lo sono) di essere bianchi occidentali giudeo-cristiani. Perché come spiega Laurent Larcher in La face cachée de l’écologie, “il cristianesimo nell’ecologia è la religione da superare per ritrovare il senso della natura”.

