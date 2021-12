Sfogliare “Harry Potter” e riconoscere Kierkegaard. Una lettura alternativa

Mentre Joanne K. Rowling scala le classifiche librarie mondiali con il suo “Maialino di Natale”, favola di intelligente morale contro la cultura dell’usa e getta il cui straordinario successo mostra che la violenta battaglia lgbtq+ contro il diritto di espressione della scrittrice e in genere di chiunque dissenta sul tema dell’autodeterminazione di genere ha meno presa di quel che si crede, nei circoli dei fan nazionali di “Harry Potter” va prendendo quota un volumetto edito dalla Cittadella Editrice, attività della Pro Civitate Christiana, associazione di laici fondata da don Giovanni Rossi ad Assisi nel 1939 e detentrice di un catalogo niente male sui temi dell’etica e dell’educazione scolastica per i più svantaggiati. Si intitola “Harry Potter: una lettura teologica”, è firmato da Gianluca Bracalante, parroco dei paesi di Carpineto Sinello e Guilmi e – sorpresa considerato il livello di originalità e di approfondimento dei testi che ormai capita di leggere anche in altre discipline – è una rielaborazione a fini divulgativi della sua tesi di licenza in Teologia fondamentale alla Lateranense.

