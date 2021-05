La campus left nostrana ha studiato alla Scuola di magia di Harry Potter

Si va dai Grifondoro della gogna su Twitter ai Serpeverde del vittimismo su Instagram. Attingono a una varietà di formule magiche per silenziare i nemici e in fondo hanno sempre una sola certezza: è colpa del capitalismo e del patriarcato!

Doveva succedere. Dopo anni di alt-right all’italiana, ossia di destra alternativa in assenza di una destra conservatrice normale, è arrivata anche la campus left nostrana, la sinistra universitaria in assenza di campus. Arrivata, intendiamoci: borbottava in pentola da anni, ma i fuochi, fuochini e fuocherelli polemici delle ultime settimane l’hanno portata a ebollizione e tracimazione. Del resto sono due retoriche complementari, un intreccio perverso fra professionisti della provocazione balorda e professionisti dell’indignazione suscettibile che producono, in escalation mimetica, un aumento esponenziale della cretinaggine sistemica nel dibattito pubblico.

Pubblicità

Parlo di cretini in senso sciasciano, dunque absit iniuria. Del cretino di destra – quello che crede di vivere sotto la dittatura del politicamente corretto e appena vede una pubblicità di Benetton o un chiosco di kebab corre a scrivere una tirata sul tramonto dell’occidente giudeo-cristiano – ho scritto mille volte. E’ il momento di occuparsi del cretino di sinistra, che ai tempi di Sciascia era “mimetizzato nel discorso intelligente, nel discorso problematico e capillare” e oggi si mimetizza nel discorso identitario e intersezionale. Dicevamo che si tratta di una scimmiottatura americana. Non che l’originale sia gran cosa, al contrario; ma almeno negli Stati Uniti la campus left ha una parvenza di ragione storica – le guerre culturali, la pluridecennale devastazione degli studi umanistici e sociali – e un qualche radicamento in conflitti reali intorno alla distribuzione di quote di potere non immaginarie. Qui invece il dannunzianesimo trasversale, corrente profonda che da un secolo accomuna destra e sinistra, ha fatto sì che tutto svaporasse in retorica, gesto, teatro, melodramma e sortilegio verbale. Ma forse non è neppure il caso di insolentire D’Annunzio.

E’ evidente che la nostra campus left non ha studiato né a Yale né a Harvard, ma a Hogwarts, la Scuola di magia e stregoneria di Harry Potter, e conduce le sue battaglie di difesa contro le Arti Oscure (della reazione) attingendo a un repertorio di incantesimi, fatture e formule imparaticce. Check your privilege! Mansplaining! Victim blaming! Cultural appropriation! Microaggression! sono equivalenti funzionali di Expelliarmus, Avada Kedavra o Petrificus Totalus, formule che dovrebbero annichilire, paralizzare o smascherare la natura demonica dell’interlocutore, inibendo sul nascere ogni ipotesi di dialogo, e ottenendo come unico effetto – non così magico, a pensarci – di spingere le persone raziocinanti a incamminarsi sulla scala a chiocciola della cosiddetta spirale del silenzio, per esasperazione o per nausea.

Come la scuola di Harry Potter, anche la nostra sinistra da campus senza campus ha i suoi dipartimenti e le sue specializzazioni. Quelli di Grifondoro, gli audaci e i guerrieri, hanno un loro incantesimo di trasfigurazione, simile allo Entomorphis dei romanzi di J.K. Rowling: si trasformano in una variante particolarmente fastidiosa della mosca tsé-tsé, che chiameremo mosca tse-tung, e volano in sciami su Twitter a tormentare i malcapitati meritevoli di gogna rieducativa. I secchioni di Tassorosso, più laboriosi, sminuzzano pazientemente e prolissamente ogni microevento dell’attualità con il tritatutto intersezionale, dosano con il bilancino i gradi storico-sociali di vittimizzazione e di oppressione delle parti in causa, per poi produrre una pozione del tutto insapore che al primo sorso fornisce l’illuminazione, sempre la stessa: è colpa del capitalismo e del patriarcato! Quelli di Corvonero – i creativi, i brillanti, gli smart – coltivano dal canto loro le arti magiche del “debunking”, e la loro specialità è redigere compitini in cui dimostrano, tutti gongolanti, che la cancel culture non esiste e che è un’illusione ottica creata da Lord Voldemort. E infine ci sono gli astuti e gli intraprendenti di Serpeverde, un sottomondo scalpitante fatto di attivisti arrivisti, finti milanesi che giocano a fare i finti americani, vittimisti instagrammatici.

Questa, in breve, è la Hogwarts left. E se J.K. Rowling proprio non vi va a genio, niente paura, esiste una formula magica per farla sparire: Terf!