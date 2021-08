Come il folle di Nietzsche, non cerchiamo più nulla. Dio è morto, per ora

L’aforisma 125 de “La gaia scienza”, in cui si narra dell’uomo folle che si aggira per il mercato con la lanterna accesa alla chiara luce del mattino, è sicuramente uno degli aforismi più celebri di Friedrich Nietzsche. “Cerco Dio! Cerco Dio!”, grida il folle, prima di emettere la famosa sentenza: “L’abbiamo ucciso – voi e io! Siamo noi i suoi assassini”. La sentenza di Nietzsche evoca chiaramente la vicenda del Golgota. Da allora, chi più chi meno, tutti andiamo a cercare con la lanterna “la luce”, senza accorgerci di esserne avvolti; tutti uccidiamo Dio nei modi più diversi, come ci viene attestato da una storia più che bimillenaria. E’ questa la scandalosa follia, che Nietzsche scandaglia come pochi altri in tutta la sua abissale profondità. Ma davvero la nostra cultura cerca ancora Dio? Davvero ci sentiamo i suoi assassini? O è il caso di dire che la vicenda semplicemente non ci riguarda più? Ammesso che l’abbiamo ucciso, non abbiamo forse sgombrato il campo da un’opprimente superstizione? Niente rimorsi quindi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE