Il furore dell'infelicità, nella letteratura di Chaim Grade

C’è una bellissima scena isterica che esplode al centro dell’undicesimo capitolo de “La moglie del rabbino”, capolavoro di Chaim Grade pubblicato l’anno scorso dall’editore Giuntina per la prima volta in italiano – l’edizione originale è del 1974, l’opera è stata scritta e pubblicata un anno dopo la guerra del Kippur –, ed è una scena di rara potenza perché monta per otto pagine dopo che per dieci capitoli è stata preparata e presagita. La scena ha per splendida protagonista Perele, la nostra eroina infelice e rabbiosa, astuta e insaziabile, figlia di una star del rabbinato di Staripol, una donna che – diremmo, servendoci di un eufemismo – sa molto bene quello che vuole: per prima cosa, un marito diverso; poi un ex fidanzato che si penta, risarcendola della vergogna in cui l’ha gettata rifiutandola poco prima delle nozze; infine una comunità che le si stringa attorno concedendole il privilegio, che lei crede legittimo, di un’incondizionata ammirazione, di un compatto, unanime rispetto. In una parola sola: vuole una clamorosa rivincita personale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE